Что произошло на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что основную роль в росте курса сыграл безналичный рынок. Именно там в течение недели котировки выросли с 39,60 гривны за доллар в понедельник до 40,15 – 40,18 гривны за доллар в пятницу.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это спровоцировало рост стоимости американской валюты при продаже по безналичным банковским каналам: в пределах 50 000 гривен в месяц в приложениях и в пределах 200 000 гривен с размещением на трехмесячном депозите. И в свою очередь повлекло подорожание доллара и в наличном сегменте, где курс до конца недели вырос до уровня 40,40 – 40,50 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что до 20 мая предложение иностранной валюты на ВРУ было немного больше, поскольку бизнес нуждался в дополнительной гривневой ликвидности для уплаты квартальных налогов. Но этот фактор потерял актуальность в начале прошлой недели, зато усилился спрос на иностранную валюту для уплаты дивидендов нерезидентам.

Национальный банк в ответ на такие тенденции усилил свое присутствие на рынке, в течение недели объем его интервенций увеличился почти на 200 миллионов долларов по сравнению с позапрошлой неделей до 684 миллионов долларов,

– отмечает банкир.

Напомним! С 18 мая вступили в силу дополнительные меры валютной либерализации.

Каким будет курс доллара

В начале этой недели, после динамичного роста курса и спровоцированного им усиления спроса во всех сегментах рынка, можно ожидать укрепления гривны. Более ощутимым оно будет в безналичном сегменте.

По моему мнению, стоимость доллара в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 40 – 40,60 гривен за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Однако банкир отмечает, что реакция наличного рынка на ожидаемое снижение котировок на ВРУ (межбанке) скорее всего будет умеренной.

Ведь на конец недели приходится переходная дата, что дает повод для участников наличного сегмента надеяться на повышенный спрос со стороны населения валюту и поддерживать высокие курсовые уровни.

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