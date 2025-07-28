Доллар без сюрпризов: какая ситуация на валютном рынке и что будет с курсом

Ситуация на валютном рынке в конце июля остается стабильной. Национальный банк успешно поддерживает контролируемый уровень курса.

Какой курс на наличном рынке?

На прошлой неделе динамика официального межбанковского курса подтвердила его устойчивость. Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, значительных колебаний курса не было не зафиксировано.

Смотрите также Подорожает ли доллар в начале августа

По словам Золотько, на наличном рынке активность оставалась умеренной:

во вторник и среду банковские курсы в среднем колебались в пределах 41,41–41,96 гривны за доллар и не выходили за рамки незначительных изменений (-0,02 гривны);

в четверг наблюдалось незначительное подорожание – до 41,42–41,41 95 гривны за доллар;

в пятницу курс доллара вернулся к предыдущим значениям.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Это обеспечило благоприятные условия для прогнозируемого планирования валютных операций бизнесом и частными клиентами.

Какова была ситуация на межбанке?

Как отмечает банкир, на межбанке прошедшая неделя прошла в узком ценовом коридоре:

в понедельник и вторник курс доллара двигался в диапазоне 41,70–41,79 гривны за доллар и завершился на уровне 41,72 гривны за доллар;

в среду произошел рост курса доллара на 10 копеек – до 41,80 гривны за доллар;

в четверг и пятницу курс откорректировался до 41,75–41,76 гривны за доллар.

Такая быстрая реакция спроса и предложения не дала сформироваться устойчивым трендовым движениям,

– добавила Золотько.

Стоит знать! Банкир говорит, что на этой неделе ожидается сохранение стабильного предложения валюты без резких колебаний, при отсутствии внешних шоков и после завершения основных налоговых платежей.