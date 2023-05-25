Доллар на новой психологической отметке: как изменилась стоимость за сутки
На сегодняшний день в банках наблюдается удорожание как доллара, так и евро при покупке. Впрочем, оно незначительное. Такое затишье продолжается еще со вчерашнего дня, но в обменниках ситуация несколько иная.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 25 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,15 гривны (+5 копеек против 24 мая), а купить за 37,60 гривны (без изменений).
Читайте также Гривна растет с ускоренной динамикой: каким будет курс доллара на этой неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,25 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 40,85 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,27 гривны (+6 копеек), а продают – за 37,52 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,32 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,44 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,52 гривны (+4 копейки).
- Евро покупают по 40,65 гривны (без изменений), а продают за 40,80 гривны (без изменений).
Неужели доллар летом может упасть ниже официального
В комментарии 24 Каналу руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что в июне ситуация на валютном рынке не будет отличаться от майской. То есть курс и дальше будет находиться в диапазоне от 36,5 до 37,5 гривны.
На это может влиять только баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке. То есть, если будет больше желающих продать доллар – например, чтобы вложиться в гривневые депозиты или гривневые ОВГЗ. Такая возможность есть. Но если такое будет, то очень непродолжительно,
– добавил Паращей.