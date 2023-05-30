Курс в начале лета: может ли доллар резко полететь вниз

В июне НБУ сохранит официальный курс доллара на текущем уровне в 36,56 гривны. Существенных изменений наличного курса не предусматривается – по прогнозам, он будет колебаться в пределах майских показателей.

Что будет с курсом в июне

В экспертной среде прогнозируют, что в июне значительных изменений на наличном рынке валюты не будет. Курс будет на уровне 37 – 38 гривен за доллар.

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Впрочем, отмечает эксперт Александр Хмелевский, военные события могут "вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту". Такими он называет:

обострение боевых действий;

вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.

Александр Хмелевский Экономический эксперт, кандидат экономических наук Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 – 38 грн за доллар.

Осенью ситуация может измениться

Между тем, в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений – по требованию Международного валютного фонда. Однако, отмечает Хмелевский, вряд ли валютные ограничения будут сняты до окончания войны.

В этой связи он прогнозирует, что в начале лета Нацбанк сохранит официальный валютный курс без изменений.

Вместе с тем, отмечает эксперт, в 2023 году в Украине наблюдается увеличение дефицита внешней торговли. По его словам, это связано с тем, что:

постепенно восстанавливается потребительский спрос и больше товаров ввозится из-за границы;

экспорт не растет;

из-за блокирования Россией зернового коридора и ограничения ЕС на импорт украинской аграрной продукции наблюдается сокращение валютных поступлений.

Кроме того, отмечает Хмелевский, в мае поступления от иностранных партнеров будут меньше, чем в апреле. Что может привести к определенному сокращению валютных резервов.

Если дефицит внешней торговли продолжит увеличиваться, а поступления от международных партнеров сокращаться, резюмирует эксперт, не исключено, что осенью Нацбанк будет вынужден провести девальвацию гривны. То есть ослабить ее официальный курс.

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