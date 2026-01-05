Стоит ли покупать доллар: в какой валюте украинцам лучше держать деньги

Перспектива достижения отметки в 43 гривны за доллар реальна в ближайшем будущем, хотя и без резкого скачка. Каких колебаний курса ожидать и стоит ли покупать валюту – рассказываем далее.

Каких колебаний ждать от курса доллара?

Как рассказывал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в январе ожидается постепенное выравнивание спроса и предложения на валютном рынке. Определяющей в сглаживании курсовых колебаний будет политика Национального банка.

Коридоры валютных колебаний на период с 5 по 11 января прогнозируемо составят:

на межбанке – 42,2 – 42,7 гривны за доллар;

на наличном рынке – 42,3 – 42,8 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Пиковые тенденции на рынке постепенно спадают. Ожидается, что в ближайшие недели общая картина будет достаточно спокойной, а курсовые показатели будут оставаться более-менее устойчивыми, не пересекая границ допустимых коридоров колебаний.

В коммерческих банках разница курсов покупки составит 0,2 – 0,3 гривны за доллар, а продажи – 0,1 – 0,2 гривны за доллар. Тогда как в обменных пунктах продажа и покупка будут иметь разницу в 0,3 – 0,5 гривны за доллар.

Заметим! По мнению экономиста Олега Гетмана, Нацбанк и в дальнейшем будет поддерживать стабильность курса доллара и медленно девальвировать гривню. Поэтому если 2026 год стартует с курсом более 42 гривны за доллар, то в конце года будет составлять 43+ гривны.

Продавать или покупать доллары?

Как рассказывал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, доходность от покупки наличной валюты по итогам 2025 года была ниже той, что демонстрировали облигации внутреннего государственного займа и гривневые депозиты.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Государственные облигации имеют самую высокую доходность, что почти в три раза опережает доходность покупки валюты. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13 процентов, а валютная корзина пополам доллар и евро принесла бы 5 процентов всего. Если говорить о гривневом депозите, то после выплаты процентов остается где-то 10%, поэтому он опережает покупку валюты.

По прогнозу эксперта, в 2026 году в случае продолжения войны в Украине прибыль от гривневых ОВГЗ может превышать уровень инфляции.

Заметьте! Государство не облагает налогом полученный с облигаций доход.

Какой курс доллара 5 января?

По состоянию на утро 5 января курс доллара потерпел падение. В банках он почти не изменился в цене, однако в обменниках сложилась противоположная ситуация: