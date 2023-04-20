Если покупать, то сейчас: курс доллара может вырасти в мае
В мае американская валюта на наличном рынке может подорожать. Все потому, что спрос, скорее всего, будет преобладать над предложением.
Почему доллар может подорожать в мае
Председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова отметила, что в мае, вероятно, снова будет наблюдаться подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее.
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В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к импорту горючего в Украину по так называемым «старым ценам». Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим "наличный" курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар,
– отметила она.
Какая ситуация на наличном рынке сейчас
Вместе с тем Коробко отметила, что сейчас наблюдается тенденция к укреплению гривны. Основная причина – посевная кампания.
То, что аграрии продают иностранную валюту под свои посевные кампании независимо от "выгодности" или "невыгодности" курса, оказывает значительное влияние на укрепление гривны,
– объяснила она.
20 апреля курс наличного доллара выглядит следующим образом:
- в банках его можно продать в среднем за 37,55 гривны, а купить за 38,07 гривны;
- в обменниках покупают доллар в среднем за 37,65 гривны, а продают – за 37,95 гривны;
- на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны, а продажа – 38 гривен;
По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.