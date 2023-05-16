Как изменился доллар за сутки

Доллар немного "просел" в банках и на черном рынке, но диапазон валюты не меняется уже неделю – цена колеблется от 37,4 до 37,8 гривны. А евро второй день подряд показывает спад стоимости.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,35 гривны (-5 копеек против 15 мая), а купить за 37,80 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,65 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 41,30 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,34 гривны (-10 копеек), а продают – за 37,68 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продают – за (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,19 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,58 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,66 гривны (-7 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают по 41 гривны (-3 копейки), а продают за 41,15 гривны (-10 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что наличный курс в течение прошлой недели не выходил за пределы очень узкого коридора 37,6 – 37,8 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля.

По мнению эксперта, наличный курс продолжит двигаться в сторону официального, однако динамика этого процесса будет очень незначительной. А доллар в течение недели будет колебаться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

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