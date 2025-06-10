Доллар и евро выросли: НБУ установил цены на валюты

Официальный доллар подорожал за последние сутки 9 копеек, в то время, как евро выросло на 10 копеек. На 11 июня ожидается снова взлет цены, особенно курса евро.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,49 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 9 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,37 гривны. То есть цена выросла на 10 копеек.

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По состоянию на 11 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,55 гривны,

евро – 47,50 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,51 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,11 гривны, продажа – по 41,49 гривны.

По сколько будет доллар в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, текущие курсовые изменения будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Лесовой говорит, что посевная уже закончилась, а уровень экспортных поступлений должен уменьшиться.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В то же время, с другой стороны, спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций (кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов).

Банкир также добавляет, что на наличном рынке не ожидается какого-то оживления из-за утоления потребительских цен и относительного постоянства.

Таким образом, доллар будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до 41,8 гривны за валюту.