Что будет с курсом доллара осенью

Еще в конце июня НБУ обнародовал стратегию к валютным послаблениям, поэтому можно ожидать, что регулятор отпустит курс, однако сроки пока не известны. Экономист Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что к этому процессу банк шел уже давно. Он прогнозирует, что это может произойти как раз осенью из-за отсутствия угроз девальвации.

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Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвацию – укрепление гривны до 35 или до 33 гривен.

Это мнение поддержал банкир Тарас Лесовой. Он добавил, что в сентябре, благодаря реализации собственной стратегии по либерализации, месяц будет важным для валюты.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В частности, речь идет о том, что рынок вернется к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Другими словами: официальный курс очень сблизится с рыночным курсом.

А вот относительно уровня, на котором будет курс, он высказал другие предположения – в начале единый курс может совпадать с наличным, так что показатели, вероятно, достигнут 37 – 40 гривен за доллар и 39 – 43 гривны за евро.

Что важно, адаптация к новым условиям вряд ли будет хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности,

– говорит банкир.

НБУ установил пределы колебания курса доллара

Стратегия от НБУ предполагает удержание спреда между наличным и официальным курсом на уровне 5%.

НБУ, как только разрешит ситуация, намерен постепенно перейти к более гибкому валютному курсу, смягчить валютный контроль и вернуться к режиму инфляционного таргетирования,

– говорится в объяснении НБУ.

К слову, в документе указано, что валютный рынок до сих пор нуждается во вмешательствах регулятора для стабилизации ситуации. Сегодня НБУ продолжает вести политику фиксированного курса и покрывать дефицит валюты.