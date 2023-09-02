Що буде з курсом долара восени

Ще в кінці червня НБУ оприлюднив стратегію до валютних послаблень, тож можна очікувати, що регулятор відпустить курс, проте терміни поки не відомі. Економіст Олег Гетман розповів для 24 Каналу, що до цього процесу банк йшов уже давно. Він прогнозує, що це може статися якраз восени через відсутність загроз до девальвації.

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Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень.

Цю думку підтримав банкір Тарас Лєсовий. Він додав, що у вересні завдяки реалізації власної стратегії з лібералізації, місяць буде важливим для валюти.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зокрема наразі йдеться про те, що ринок повернеться до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Іншими словами: офіційний курс максимально зблизиться з ринковим курсом.

А от щодо рівня на якому буде курс, він висловив інші припущення – на початку єдиний курс може збігатися з готівковим, тож показники ймовірно сягнуть 37 – 40 гривень за долар та 39 – 43 гривні за євро.

Що важливо, адаптація до нових умов навряд чи буде хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності,

– каже банкір.

НБУ встановив межі коливання курсу долара

Стратегія від НБУ передбачає утримання спреду між готівковим і офіційним курсом на рівні 5%.

НБУ, як тільки дозволить ситуація, має намір поступово перейти до більш гнучкого валютного курсу, пом’якшити валютний контроль та повернутися до режиму інфляційного таргетування,

– йдеться у поясненні НБУ.

До слова, у документі зазначено, що валютний ринок досі потребує втручань регулятора задля стабілізації ситуації. Нині НБУ продовжує вести політику фіксованого курсу та покривати дефіцит валюти.