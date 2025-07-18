Паниковать не стоит: как изменится курс доллара в конце июля
- На следующей неделе курс доллара будет достаточно стабильным, оставаясь в пределах майско-июньских трендов и вряд ли пересечет отметку в 42 гривны.
- С 21 по 27 июля курсовые отклонения составят 1 – 1,5% от стартового курса недели, с коридорами валютных колебаний между 41,6 – 42 гривны на межбанке и 41,6 – 42,2 на наличном рынке.
На следующей неделе стоит ожидать достаточно стабильных курсов от доллара. Стоит помнить, что он остается основной мировой валютой, а значит ему не грозит обесценивание.
Как изменится ситуация на валютном рынке?
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отмечает, что более 55% граждан, предпочитающих держать сбережения, предусмотрительно запаслись долларами США.
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Интересно! По мнению Лесового, около 40% граждан склонны к гривневым инструментам сбережения (преимущественно депозитные вклады), ведь сейчас именно депозиты в национальной валюте в пересчете на те же доллары являются наиболее выгодными и самое главное – доступными.
Ситуация в мире является достаточно динамичной, непредсказуемой, ведь точно неизвестно, как мировая геополитика и экономические нововведения США относительно торговых партнеров повлияют на стоимость пары доллар / евро, какие настроения будут царить в стане мощных мировых инвесторов. Как бы там ни было, не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба".
Как говорит банкир, ситуация с долларом в Украине будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим "управляемой гибкости", который длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность, а также незначительную динамику разнонаправленных изменений. Сейчас есть признаки, что курсовые показатели на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными.
В конце июля курс доллара будет оставаться в пределах майско-июньских трендов и вряд ли пересечет отметку в 42 гривны,
– прогнозирует банкир.
Как изменится курс доллара после 20 июля?
С 21 по 27 июля средние курсовые отклонения достигнут 1 – 1,5% от стартового курса недели. Ситуация, по прогнозу банкира, будет меняться так:
- Коридоры валютных колебаний: 41,6 – 42 гривны за доллар (на межбанке) и 41,6 – 42,2 гривны за доллар (на наличном рынке).
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.