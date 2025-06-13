Не спешите менять доллары на евро: банкир рассказал, чего ждать на рынке валют
- Валютный рынок на следующую неделю останется стабильным, с минимальными колебаниями курса доллара в пределах 41,60 – 41,90 гривны.
- Ожидается, что курс евро будет определяться мировым рынком и будет оставаться в пределах 46,50 – 47,50 гривны, с небольшими ежедневными колебаниями на валютных рынках Украины.
Валютный эксперт спрогнозировал, что посреди июня ситуация на рынке будет похожей на предыдущие тенденции. Следовательно, сейчас отсутствует ажиотаж как на доллары, так и на евро: доллар будет держаться до 42 гривен, а евро – до 47,50 гривны.
Будет ли держаться доллар на следующей неделе обычных диапазонов
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, речь идет о таких границах курсов на следующей неделе: доллар от 41,60 – 41,90 гривны.
Читайте также На рынке рост евро: в банках и на черном рынке валюта достигла новой психологической отметки
Банкир также напоминает, что влияние на курс будет иметь позиция НБУ и режим управляемой гибкости, который дает возможность избегать скачков цены валют.
С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту.
В мае уровень инфляции вырос на 1,3%, а в годовом измерении – до 15,9%. В то же время как ожидается, такой уровень является пиковым и в дальнейшем уровень цен будет медленно спадать.
Евро будет зависеть от мирового рынка
На следующей неделе торги пары доллар/евро будет определять текущий курс европейской валюты. Таким образом, прогнозируется, что 1 евро = 1,12 – 1,15 евро.
Конечно коридор допустимых колебаний евро в Украине является достаточно широким, однако основные изменения будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро,
– добавляет Лесовой.
Однако банкир добавляет, что сейчас не стоит менять валюту с доллара на евро, ведь пока отсутствуют причины для обесценивания доллара. Поэтому, курс евро к доллару не будет бешено расти.
Обратите внимание! Более 80% мирового капитала хранится именно в долларах, что фактически гарантирует стабильность этой валюты.
Какими будут характеристики рынка с 16 по 22 июня
Ожидается, что на наличном рынке доллар может находиться в диапазоне от 41,60 – 41,80 гривны за доллар, а на межбанке – от 41,60 – 41,90 гривны. По евро, то ситуация на межбанке и наличном рынке будет тождественной – 45,50 – 47,50 гривны.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 грн на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.