Доллар снова по 40: курс валют в обменниках и на черном рынке 27 июля

Курс доллара снова достиг пиковой отметки более чем в 40 гривен за доллар, после некоторого спада. Подробнее со средним курсом доллара и евро в обменниках, банках и на черном рынке можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 25 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,80 гривны за доллар при покупке (+50 копеек против 26 июля). В то время как продают валюту в банках за 39,87 гривны за доллар (+37 копеек).

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Евро банки покупают за 38,90 гривны (+50 копеек), а продают в среднем за 40,20 гривен за евро (+20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,88 гривны (+59 копеек), а продают – за 40,26 гривны (+69 копеек), по данным finance.ua.

(+59 копеек), а продают – за (+69 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,15 гривны (+39 копеек) и продажа – 40,58 гривны (+34 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+60 копеек), а продажа – 40,25 гривны (+65 копеек).

(+60 копеек), а продажа – (+65 копеек). Евро продают по 40,17 гривны (+42 копейки), а покупают за 40,55 гривны (+35 копеек).

Курс доллара в некоторых обменниках снова выше 40 гривен 27 июля / Фото 24 канала

Что прогнозируют эксперты

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт.

считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт. Экономический эксперт Олег Пензин 23 июля спрогнозировал, что курс будет чуть выше 37 гривен. "То есть будет определенный спред от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это слишком много. Я думаю, 37 там будет плюс-минус", – рассказал он.

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