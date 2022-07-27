Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 25 липня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,80 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 26 липня). Тоді як продають валюту в банках за 39,87 гривні за долар (+37 копійок).

Читайте також Надійний як долар: що потрібно знати про стейблкойн

Євро банки купують за 38,90 гривень (+50 копійок), а продають в середньому за 40,20 гривень за євро (+20 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,88 гривні 59 копійок), а продають – за 40,26 гривні (+69 копійок), за даними finance.ua.

59 копійок), а продають – за (+69 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,15 гривні (+39 копійок) та продаж – 40,58 гривні (+34 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (+60 копійок), а продаж – 40,25 гривні (+65 копійок).

(+60 копійок), а продаж – (+65 копійок). Євро продають по 40,17 гривні (+42 копійки), а купують за 40,55 гривні (+35 копійок).

Курс долара в деяких обмінниках знову вище 40 гривень 27 липня / Фото 24 каналу

Що прогнозують експерти

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт.

вважає, що долар цілком може бути по 40 гривень. "Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту", – пояснив експерт. Економічний експерт Олег Пензин 23 липня спрогнозував, що курс буде трохи вище 37 гривень. "Тобто буде певний спред від офіційного курсу, він буде трошки вищий, нема питань, але точно не буде 40, або 39. Це забагато. Я думаю, 37 там буде плюс мінус", – розповів він.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

До теми – Милованов розповів, чого чекати від курсу долара: дивіться відео