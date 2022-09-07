Курс доллара пересек психологическую отметку и стремительно растет

Курс доллара в банках пересек психологическую отметку в 40 гривен за доллар. Он держался в этом коридоре почти две недели. В обменниках и на черном рынке курс тоже пошел в гору 7 сентября.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 7 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 6 сентября). Тогда как продают валюту в банках за 40,90 гривны за доллар (+7 копеек).

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Евро банки покупают за 39,70 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 40,50 гривны за евро (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,75 гривны (+13 копеек), а продают – за 41,23 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают – за (+32 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,06 гривны (+1 копейка) и продажа – 40,48 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,92 гривны (+17 копеек), а продажа – 41,12 гривны (+24 копейки).

(+17 копеек), а продажа – (+24 копейки). Евро продают по 40,05 гривны (-4 копейки), а покупают за 40,35 гривны (без изменений).

Каким будет курс на этой неделе: прогноз

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько рассказала, что в целом ситуация на наличном рынке оставалась спокойной и сбалансированной.

По мнению эксперта расширение возможного объема предложения иностранной валюты банками, может повлиять на наличный сегмент. Напомним, что с 6 сентября банки могут продавать весь объем приобретенной с 13 апреля у частных клиентов безналичной валюты в виде наличных. Ранее НБУ разрешал продавать лишь половину от указанного объема.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это увеличит предложение наличной иностранной валюты от банков и усилит конкуренцию на рынке. Учитывая усиление активности банков относительно физической доставки в Украину наличной валюты, это будет стимулировать небольшое укрепление гривны в наличном сегменте. По моему мнению, до конца недели стоимость доллара будет находиться в пределах коридора 40,2 – 40,9 гривны за доллар.

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