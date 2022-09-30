Курс доллара развернулся в сторону понижения: за несколько можно купить валюту
Курс доллара по отношению к гривне демонстрирует разностороннюю динамику. Он продолжил снижаться в обменниках и на черном рынке, а вот банки сегодня покупают валюту по более высокому курсу, чем вчера.
Курс валют в банках
По данным "Минфина", 30 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,40 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 29 сентября). В то время как продают ее за 42,10 гривны за доллар (-5 копеек).
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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 40,60 гривны за евро (+10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,86 гривны (-9 копеек), а продают – за 42,17 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,09 гривен (+23 копейки) и продажа – 40,85 гривен (+47 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,95 гривны (-10 копеек), а продажа – 42,20 гривны (-5 копеек).
- Евро продают по 40,10 гривен (+10 копеек), а покупают по 40,60 гривны (+20 копеек).
Напомним, что В бюджете-2023 правительство среднегодовой курс доллара заложило на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 прогнозируется до 50 гривен.
Что будет с курсом в октябре
Экономический эксперт в комментарии 24 канала рассказал, что в случае задержки финансовой помощи от ЕС НБУ может повысить официальный курс доллара. Сейчас официальный курс гривны по отношению к доллару НБУ зафиксировал на уровне 36,57 гривны.
Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться (5 миллиардов евро), велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.
- Наличный курс будет на уровне 42 – 43 гривен, если официальный курс не изменится.
- Если НБУ решится на еще одно ослабление гривны, то составит 43 – 45 гривен.