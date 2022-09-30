Курс доллара развернулся в сторону понижения: за несколько можно купить валюту

Курс доллара по отношению к гривне демонстрирует разностороннюю динамику. Он продолжил снижаться в обменниках и на черном рынке, а вот банки сегодня покупают валюту по более высокому курсу, чем вчера.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,40 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 29 сентября). В то время как продают ее за 42,10 гривны за доллар (-5 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39,50 гривны (+10 копеек), а продают в среднем за 40,60 гривны за евро (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,86 гривны (-9 копеек), а продают – за 42,17 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – за (-10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,09 гривен (+23 копейки) и продажа – 40,85 гривен (+47 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,95 гривны (-10 копеек), а продажа – 42,20 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро продают по 40,10 гривен (+10 копеек), а покупают по 40,60 гривны (+20 копеек).

Банкирша Анна Золотько замечала, что курс гривны по отношению к доллару будет держаться на достаточно высоком уровне. Он будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара.

Напомним, что В бюджете-2023 правительство среднегодовой курс доллара заложило на уровне 42 гривен, однако в конце 2023 прогнозируется до 50 гривен.

Что будет с курсом в октябре

Экономический эксперт в комментарии 24 канала рассказал, что в случае задержки финансовой помощи от ЕС НБУ может повысить официальный курс доллара. Сейчас официальный курс гривны по отношению к доллару НБУ зафиксировал на уровне 36,57 гривны.

Даниил Монин Экономический эксперт Таким образом, если финансовая помощь от ЕС будет задерживаться (5 миллиардов евро), велика вероятность того, что Национальный Банк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39 – 40 гривен в октябре. И тогда ожидается наличный рост до 43 – 45 гривен.

Наличный курс будет на уровне 42 – 43 гривен, если официальный курс не изменится .

. Если НБУ решится на еще одно ослабление гривны, то составит 43 – 45 гривен.