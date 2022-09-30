Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,40 гривень за долар при купівлі (+10 копійок проти 29 вересня). Тоді як продають її за 42,10 гривні за долар (-5 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39,50 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,60 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 41,86 гривні (-9 копійок), а продають – за 42,17 гривні (-10 копійок), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продають – за (-10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,09 гривні (+23 копійки) та продаж – 40,85 гривні (+47 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,95 гривні (-10 копійок), а продаж – 42,20 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро продають по 40,10 гривень (+10 копійок), а купують за 40,60 гривні (+20 копійок).

Нагадаємо! Банкірша Анна Золотько зауважувала, що курс гривні відносно долару триматиметься на досить високому рівні. Він знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долара.

Нагадаємо, що У бюджеті-2023 уряд середньорічний курс долара заклав на рівні 42 гривень, однак наприкінці 2023 року прогнозовано сягне 50 гривень.

Що буде з курсом у жовтні

Економічний експерт, у коментарі 24 каналу, розповів, що у разі затримки фінансової допомоги від ЄС НБУ може підвищити офіційний курс долара. Зараз офіційний курс гривні щодо долара НБУ зафіксував на рівні 36,57 гривні.

Данило Монін Економічний експерт Таким чином, якщо фінансова допомога від ЄС затримуватиметься (5 мільярдів євро), є велика ймовірність того, що Національний Банк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39 – 40 гривень у жовтні. І тоді очікується готівкове зростання до 43 – 45 гривень.

Готівковий курс буде на рівні 42 – 43 гривень, якщо офіційний курс не зміниться .

. Якщо НБУ зважиться на ще одне послаблення гривні, то складатиме 43 – 45 гривень.

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