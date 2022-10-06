Курс доллара резко изменился: за сколько продают валюту обменники и черный рынок

Курс доллара снова начал расти в банках, а вот обменники и черный рынок продают валюту на 20 копеек дешевле, чем вчера. Каким прогнозируемо будет курс на этой неделе, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке (+30 копеек против 5 октября). В то время как продают ее за 41,27 гривны за доллар (+7 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39 гривен (-5 копеек), а продают в среднем за 40,25 гривны за евро (-20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,63 гривны (+4 копейки), а продают – за 41,05 гривны (-20 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают – за (-20 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,45 гривны (-6 копеек) и продажа – 40,01 гривны (-49 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,81 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,10 гривны (-21 копейка).

(+1 копейка), а продажа – (-21 копейка). Евро продают по 39,55 гривны (+9 копеек), а покупают по 39,97 гривны (-25 копеек).

Каким будет курс в течение этой недели

Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на этой неделе может находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но при более или менее равном информационном поле. По ее мнению, какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дополнительным фактором поддержки гривни должно стать и увеличение лимита на покупку безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите с 50 тысяч до 100 тысяч гривен.

Просмотрит ли НБУ официальный курс доллара

Основатель и CEO izibank Анна Тигипко утверждает, что на курс влияет ряд факторов, в том числе и психологических. Трудно спрогнозировать, каким будет курс.

Пока НБУ уверяет, что не собирается пересматривать курс, продолжает подкрепление наличными и борьбу с черным рынком. Поэтому колебания могут быть, а вот будут ли просматривать курс, не уверена,

– добавила основательница и CEO izibank.