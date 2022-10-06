Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 6 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі (+30 копійок проти 5 жовтня). Тоді як продають її за 41,27 гривні за долар (+7 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39 гривень (-5 копійок), а продають в середньому за 40,25 гривні за євро (-20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,63 гривні (+4 копійки), а продають – за 41,05 гривні (-20 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають – за (-20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,45 гривні (-6 копійок) та продаж – 40,01 гривні (-49 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,81 гривні (+1 копійка), а продаж – 41,10 гривні (-21 копійка).

(+1 копійка), а продаж – (-21 копійка). Євро продають по 39,55 гривні (+9 копійок), а купують за 39,97 гривні (-25 копійок).

Яким буде курс протягом цього тижня

Анна Золотько прогнозує, що курс долара цього тижня може знаходитись в коридорі 41,2 – 42,2 гривні за долар, але за умови більш-менш рівного інформаційного поля. На її думку, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Додатковим фактором підтримки гривні має стати й збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті з 50 тисяч до 100 тисяч гривень.