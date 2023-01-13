Существенных изменений не будет: курс доллара будет снова находиться в стабильном "коридоре"

По прогнозам эксперта, следующая неделя для американской валюты окажется стабильной. Курс будет держаться в обычном для всех диапазоне – 40 – 41 гривна за доллар.

Что будет с долларом на следующую неделю

Как рассказывает 24 Каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), в течение прошлой недели, как предполагалось ранее, курс доллара в обменных пунктах находился в пределах коридора в 40 - 41 гривну за доллар.

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В то же время в течение нескольких дней наблюдались незначительные курсовые качели, которые все же не нарушили валютные тренды последних 2,5 месяца.

Некоторые специалисты отмечают, что с начала января заметно вырос спрос на наличную валюту. По оценкам экспертов, эта ситуация вполне нормальна и далека от критической: колебания на наличные деньги в последние 2 – 3 месяца оцениваются в пределах 3 – 5%, что является допустимым. Каких-либо других признаков, нарушающих баланс между спросом и предложением на наличную валюту, пока нет.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет характеризоваться стабильностью и прогнозируемостью: курс доллара будет на уровне 40 – 41 гривна. И по всем признакам такой статус продержится как минимум до конца января,

– добавляет Марченко.

На чем держится стабильность курса

Сейчас стабильный курс держится прежде всего благодаря следующим факторам:

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%,

сохранение официального курса доллара по отношению к гривне,

макрофинансовая помощь стране, позволяющая покрывать дефицит государственного бюджета,

валютные поступления за экспорт зерна,

уменьшение темпов инфляции до уровня контролируемой,

декабрьский рост уровня международных валютных резервов почти на 2% до 28,5 млрд долларов.

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Кроме того, существенный фактор – эффективное противодействие ВСУ противнику. Ситуация в стране не позволяет предусмотреть все возможные последствия войны, но экономика страны, несмотря на все имеющиеся сложности и вызовы, способна не только удержаться, но и понемногу набирать обороты, что обязательно скажется на валютном рынке.

Таким образом, сейчас практически отсутствуют риски для существенных изменений валютных трендов.

С гривной будет все хорошо

По словам нардепа Александра Мариковского, у Украины сейчас достаточно инструментов для поддержки экономики. И хотя ослабление курса произошло, гривна прошла 2022 год успешно. Национальная валюта не так сильно девальвировала, как предполагалось в начале года.

Что касается этого года, то есть прогноз от экспертов: украинская гривна будет держаться на уровне

Напомним, что правительство установило среднюю планку на уровне 42 гривны за доллар. А вот разговоры о том, что американская валюта может быть по 50 гривен и выше, необоснованны. Такие прогнозы могут усугубить ситуацию, создав ажиотаж.