Почему девальвация гривны будет со временем усиливаться

НБУ продолжает регулировать финансовый рынок Украины. Сейчас валютный сектор реабилитируется, после предыдущих колебаний.

Почему девальвация будет продолжаться

НБУ реализует стратегию постепенной девальвации гривны. Этот процесс не должен никак отразиться на населении и бизнесе.

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Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU В части валютной политики я считаю одним из крупнейших достижений Национального банка то, что он решился на такую умеренную контролируемую девальвацию гривны.

Ваврищук отметил, что сейчас НБУ не дает никаких ориентиров относительно динамики и глубины девальвации. Однако, по словам эксперта, нынешняя ситуация на рынке позволяет прогнозировать плавность и последовательность этого процесса.

Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени. Текущие темпы девальвации не создают каких-то существенных неудобств или для граждан, или для бизнеса. И мне кажется, что в этой части мы движемся в правильном направлении,

– уточняет Ваврищук.

Каким будет курс в конце июня

Банкир Анна Золотько считает, что в конце июня спрос на валюту несколько возрастет. Именно поэтому, во всех сегментах валютного рынка может произойти подорожание доллара.

По прогнозу Золотько, в наличном секторе валюта вероятно достигнет 40,70 – 41,30 гривен за доллар. Это почти на 50 копеек больше чем неделю назад.