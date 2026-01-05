Курс доллара резко упал: где обвалился доллар после новогодних праздников

Пока доллар и евро почти не изменились в цене в банках за выходные, в обменниках ситуация противоположная. Курс обмена доллара обвалился на 30 копеек, а обмен евро – почти на 30 копеек. Существенный рост американской валюты наблюдался лишь на черном рынке.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 5 января, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42 гривны (без изменений по сравнению со 2 января) и продажа по 42,55 гривны (без изменений). Смотрите также Депозиты на старте января: почему вкладывать деньги выгоднее именно в начале года Покупка евро проходит по 49,35 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,97 гривны (+2 копейки). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,50 гривны (+26 копеек), а продать по 42,50 гривны (+11 копеек).

Покупка евро по 49,70 гривны (-10 копеек), а продажа по 50 гривен (-3 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары обменники покупают в среднем по: 41,60 гривны (-30 копеек), а продают по 42,62 гривны (+11 копеек).

Евро покупают по 49,17 гривны (-29 копеек), а продают по 50,02 гривны (-3 копейки). Какой курс прогнозируют после новогодних праздников? На этой неделе на рынке валют ожидаются незначительные колебания курса доллара и евро, но без резких скачков. Это означает относительную устойчивость после праздников. Зато среди факторов, что будут добавлять неопределенности на рынке, есть экономические обстоятельства, бюджетные процессы и общая ситуация с безопасностью.

Стоит добавить, что ситуация вокруг курса евро также остается важной. Цена валюты формируется на фоне торгов пары доллар-евро, а также через соответствующую конвертацию по паре гривна-доллар. Таким образом, соотношение доллар к евро ожидается на уровне 1,16 – 1,185.

Как рассказал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, политика Нацбанка будет играть ключевую роль в сглаживании курсовых колебаний, сдерживая чрезмерные колебания спроса и предложения. Поэтому на межбанковском рынке курс доллара ожидается в пределах примерно 42,2 – 42,7 гривны, а евро – 48,5 – 49,75 гривны, что отражает достаточно узкие рамки колебаний.