Будет ли рынок валют без изменений: прогноз курса доллара и евро

На следующей неделе скорее всего рынок будет находиться в стабильном состоянии. На это будет влиять ряд факторов, в том числе и сезонный фактор. Таким образом, максимально возможный показатель доллара США не превысит 42 гривны.

Будет ли рынок валют стабильным

Как отметил для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке до сих пор действует режим управляемой гибкости, а значит это делает невозможным резкие курсовые скачки, стабилизирует спрос и предложение.

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Кроме того, принятые монетарные меры в поддержку прочности гривны и приглушение роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны до 41,43 гривны за доллар.

Банкир добавляет, что кроме выше указанных факторов, есть еще факторы влияния, которые также повлияют на устойчивость рынка валют:

Сезонный фактор повышенного предложения;

Накануне посевной аграрии будут реализовывать валюту, что позволит Нацбанку снизить объем валютных интервенций. Ожидается, что объем интервенций не превысит 800 миллионов долларов в неделю.

Несколько недель подряд разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной, а иногда наличные курсы могут быть даже немного ниже безналичных;

Курс доллара на мировых рынках уже снизился на 0,5%, что также впоследствии будет иметь свое влияние на украинские курсовые показатели;

Торговые войны, затеянные Дональдом Трампом, только усиливать внутреннюю инфляцию в США и как следствие можно ожидать определенное проседание курса этой валюты,

– добавляет Лесовой.

Зато, как отмечают международные эксперты, курс евро, если вдруг США не введет новые пошлины против стран Евросоюза, может несколько вырасти.

Вопреки международным событиям, связанные с вопросами стратегического партнерства Украины и США и путей установления устойчивого и нерушимого мира, их влияние на валютный рынок будет скорее пассивным.

Каким будет доллар и евро с 17 по 23 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Подытоживая Тарас Лесовой замечает, что по всем признакам валютный рынок будет оставаться достаточно крепким и устойчивым, а текущие курсовые изменения будут достаточно прогнозируемыми.