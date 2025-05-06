НБУ снижает курсы валют: на каком уровне доллар и евро

За последние сутки НБУ снизил курс доллара на 10 копеек, а курс евро – на 13 копеек. Цена валют продолжит падать еще и завтра, 6 мая. Евро может опуститься ниже 47 гривен.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,60 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 5 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,18 гривны. То есть цена упала на 13 копеек.

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По состоянию на 7 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,45 гривны,

евро – 46,96 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,43 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40 гривен, продажа – по 41,45 гривны.

Прогнозы относительно курса валют

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в апреле цена наличного евро в кассах банков взлетела до 48 гривен. Однако на прошлой неделе сторонники европейской валюты имели возможность покупать ее в банках на курсовом откате.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Самой дорогой европейская валюта была в прошлый понедельник, 28 апреля, когда в банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривен за евро, а самой дешевой в четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро. Закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.

В то же время Золотько добавляет, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке, а официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.