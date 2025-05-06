Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,60 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 5 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,18 гривні. Тобто ціна впала на 13 копійок.

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Станом на 7 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,45 гривні,

євро – 46,96 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,43 гривні , продаж – по 41,42 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40 гривень, продаж – по 41,45 гривні.

Прогнози щодо курсу валют

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, у квітні ціна готівкового євро у касах банків злетіла до 48 гривень. Однак минулого тижня прихильники європейської валюти мали змогу купувати її в банках на курсовому відкаті.

Ганна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Найдорожчою європейська валюта була минулого понеділка, 28 квітня, коли в банках середній коридор купівлі/продажу перебував у межах 47,04 – 47,80 гривень за євро, а найдешевшою у четвер: 46,8 – 47,57 гривні за євро. Закінчився тиждень середніми значеннями 46,86 – 47,59 гривні за євро.

Водночас Золотько додає, що НБУ надалі залишатиметься ключовим валютним продавцем на міжбанку, а офіційний курс на рівні 41,70 гривні можна вважати середнім значенням у найближчі дні із середнім рухом на 10 – 20 копійок в обидва боки.