Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,60 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 5 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,18 гривны. То есть цена упала на 13 копеек.

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По состоянию на 7 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,45 гривны,

евро – 46,96 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,43 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40 гривен, продажа – по 41,45 гривны.

Прогнозы относительно курса валют

Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в апреле цена наличного евро в кассах банков взлетела до 48 гривен. Однако на прошлой неделе сторонники европейской валюты имели возможность покупать ее в банках на курсовом откате.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Самой дорогой европейская валюта была в прошлый понедельник, 28 апреля, когда в банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривен за евро, а самой дешевой в четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро. Закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.

В то же время Золотько добавляет, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке, а официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.