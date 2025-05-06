Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,60 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 5 мая. Официальный курс евро зато составляет 47,18 гривны. То есть цена упала на 13 копеек.
Смотрите также Трамп давит на доллар: как торговая война толкает мир в сторону Европы
По состоянию на 7 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,45 гривны,
- евро – 46,96 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 6 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,90 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,43 гривны, продажа – по 41,42 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40 гривен, продажа – по 41,45 гривны.
Прогнозы относительно курса валют
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в апреле цена наличного евро в кассах банков взлетела до 48 гривен. Однако на прошлой неделе сторонники европейской валюты имели возможность покупать ее в банках на курсовом откате.
Самой дорогой европейская валюта была в прошлый понедельник, 28 апреля, когда в банках средний коридор покупки/продажи находился в пределах 47,04 – 47,80 гривен за евро, а самой дешевой в четверг: 46,8 – 47,57 гривны за евро. Закончилась неделя средними значениями 46,86 – 47,59 гривны за евро.
В то же время Золотько добавляет, что НБУ в дальнейшем будет оставаться ключевым валютным продавцом на межбанке, а официальный курс на уровне 41,70 гривны можно считать средним значением в ближайшие дни со средним движением на 10 – 20 копеек в обе стороны.