Курс доллара резко снизился: сколько будет стоить валюта 26 ноября
- НБУ установил курс доллара в пределах нового исторического максимума – 42,40 гривны, а курс евро едва не достиг 49 гривен.
- Однако на 27 ноября курс доллара опустится после резкого всплеска цены – до 42,29 гривны.
НБУ установил доллар на самом высоком уровне за всю историю – 42,40 гривны за валюту. В то же время уже завтра, 27 ноября, цена валюты пустится существенно. Зато евро хоть подорожало, но цена так и не пересекла границу в 49 гривен.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,40 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 25 ноября. Официальный курс евро составляет 48,94 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 27 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,29 гривны;
- евро – 48,94 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 26 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,20 гривны, продажа – по 42,63 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,50 гривны, продажа – по 42,55 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,22 гривны, продажа – по 42,60 гривны.
Чего ждать от курса в скором времени?
В начале последней недели ноября курс доллара вырос на 20 копеек на межбанке, заявила для 24 Канала банкир Анна Золотько. Это также отразилось в банках, где валюта стала заметно дороже в цене. Поэтому это сформировало тренд на повышение.
По словам банкира, пока курс удерживают благодаря резервам НБУ и интервенциям, что смягчают всплески спроса. Но дополнительное давление на гривну продолжается, в частности из-за цен на энергоносители и геополитической ситуации.
В то же время курс может вырасти снова по следующим причинам: неожиданные новости о резервах, большие правительственные расходы или изменения по помощи от партнеров для Украины.