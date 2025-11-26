Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,40 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 25 листопада. Офіційний курс євро становить 48,94 гривні, тобто ціна зросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 27 листопада курс валют буде таким:

Станом на ранок 26 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

На початку останнього тижня листопада курс долара виріс на 20 копійок на міжбанку, заявила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько. Це також відобразилося у банках, де валюта стало помітно дорожчою в ціні. Відтак це сформувало тренд на підвищення.

За словами банкірки, наразі курс утримують завдяки резервам НБУ та інтервенціям, що пом'якшують сплески попиту. Але додатковий тиск на гривню триває, зокрема через ціни на енергоносії та геополітичну ситуацію.