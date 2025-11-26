Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,40 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 25 листопада. Офіційний курс євро становить 48,94 гривні, тобто ціна зросла на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 27 листопада курс валют буде таким:

  • долар – 42,29 гривні;
  • євро – 48,94 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 26 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,20 гривні, продаж – по 42,63 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,50 гривні, продаж – по 42,55 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42,22 гривні, продаж – по 42,60 гривні.

Чого чекати від курсу незабаром?

  • На початку останнього тижня листопада курс долара виріс на 20 копійок на міжбанку, заявила для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько. Це також відобразилося у банках, де валюта стало помітно дорожчою в ціні. Відтак це сформувало тренд на підвищення.

  • За словами банкірки, наразі курс утримують завдяки резервам НБУ та інтервенціям, що пом'якшують сплески попиту. Але додатковий тиск на гривню триває, зокрема через ціни на енергоносії та геополітичну ситуацію.

  • Водночас курс може зрости знову через такі причини: несподівані новини про резерви, великі урядові витрати чи зміни щодо допомоги від партнерів для України.