Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,40 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 25 ноября. Официальный курс евро составляет 48,94 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 27 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,29 гривны;

евро – 48,94 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 26 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,63 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,50 гривны , продажа – по 42,55 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,22 гривны, продажа – по 42,60 гривны.

Чего ждать от курса в скором времени?