Предприниматели улучшили прогнозы: что будет с курсом доллара

Среди руководителей украинских предприятий был проведен опрос, относительно того, каким они видят средний обменный курс доллара через 12 месяцев. В общем, девальвационные настроения начали улучшаться.

Что будет с курсом доллара

Так что через год предприниматели ожидают средний обменный курс доллара на уровне 40 гривен. Раньше их прогнозы были такими:

Читайте также Резкий подъем после недельного спада: НБУ повысил официальный курс

во II квартале 2023 года – 40,43 гривны;

в I квартале 2023 года – 42,18 гривны;

в IV квартале 2022 года – 42,59 гривны.

Также возросла часть респондентов, не ожидающих роста обменного курса через год более чем на 40 гривен за доллар. Такие надежды выразили 56,5% респондентов.

Курс доллара 18 октября

Опрос был проведен в промежутке с 31 июля по 29 августа 2023 года. В нем приняли участие 652 предпринимателя из 21 области Украины. В регуляторе подчеркнули, что оно отражает мнение бизнеса, а не НБУ.

В течение суток курс доллара в общем не изменился. В банках и черном рынке стоимость валюты вообще не изменилась, а вот в обменниках цена упала в диапазоне 7 – 24 копеек.

В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;

покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны; В обменниках: покупка – 38,57 гривны, продажа – 38,22 гривны;

покупка – 38,57 гривны, продажа – 38,22 гривны; На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.