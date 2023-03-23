Новая программа МВФ и курс в апреле: вернется ли доллар к 39 гривнам
Для Украины вот-вот утвердят новую программу МВФ. До полномасштабного вторжения в 2022 года такие события обычно сопровождались укреплением гривны. Будет ли в этом году так же, узнавал 24 Канал.
Повлияет ли на курс доллара новая программа МВФ
В комментарии дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный рассказал, что подобная новость станет для Украины положительным сигналом.
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Однако пока импорт сильно превышает экспорт, так что пока это вряд ли повлияет на гривну, разве что краткосрочно. Впрочем, это увеличит наши международные резервы и вернет немного доверия нашей экономике. Но вряд ли благодаря этому начнутся активные вливания инвестиций в экономику страны, где идет активная фаза войны.
Напомним, что МВФ и Украина достигли предварительного согласия новой программы, которая будет предусматривать расширенное финансирование.
Следовательно, в рамках этой программы Украина получит от Фонда кредит в размере 577%. Это 11,6 миллиарда СДР, или же 15,6 миллиарда долларов по текущему курсу. Уже в 2023 году мы сможем получить около 4,5 миллиарда долларов.
Может достичь и 39 гривен в апреле
В настоящее время курс доллара стабилизировался на рынке и составляет на уровне 38,40 – 38,80 гривны. Впрочем, что будет дальше – сказать сложно.
Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 гривен, но эти уровни снижают заинтересованность в открытии 3-месячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно до уровня 39 гривен,
– объясняет эксперт.
Как еще раньше прогнозировала банкирша Анна Золотько, на этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.
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Курс доллара в банках, обменниках и на черном рынке
- По состоянию на утро 22 марта, по данным "Минфина", наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 38,20 гривны, а купить за 38,68 гривны.
- В обменниках по данным finance.ua. покупают доллар в среднем за 38,20 гривны, а продают – за 38,44 гривны.
- Курс на черном рынке составляет при покупке в среднем на уровне 38,30 гривны, а продажа – 38,45 гривны.