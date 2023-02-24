Курс доллара на следующей неделе: какой будет ситуация на наличном рынке

В течение одного банковского дня в среднем колебания курса не превышают 0,2%, что не влияет на закрепленные тренды. Поэтому на следующей неделе курс будет оставаться в уже привычном валютном коридоре.

Ситуация на наличном рынке

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, отметил, учитывая, что изменение курса в течение банковского дня не превышает 0,2% – дает основания говорить, рынок "живой" и умеренно динамичный.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Следует заметить, что незначительное оживление среди покупателей валютной наличности, вызванное укреплением гривни по отношению к доллару, при сокращении предложения может иметь обратный эффект: любой дефицит валюты может вызвать искусственный рост курса.

Что обеспечу курсовую стабильность

Банкир считает, что сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке является одним из важных факторов курсовой стабильности. Также отмечу, что сегодняшнее равновесие во многом достигается стратегией НБУ.

, что НБУ придерживается политики фиксированного курса Летом регулятор резко повысил его на 25% и с тех пор удерживает на уровне 36,6 гривны.

Например, один из действенных инструментов – это внедренные конвертационные программы. Такие программы позволяют гражданам покупать валюту по курсу выше в среднем на 10 – 12% от официального с дальнейшим размещением на депозитах. Своевременные валютные интервенции регулятора "гасят" чрезмерный спрос, это можно назвать "гармонизацией" спроса и предложения,

– объясняет Марченко.

Каким будет курс доллара на следующей неделе

Банкир отмечает, что пока нет удельных предпосылок для глобальных курсовых изменений. Учитывая влияние таких экономических факторов:

умеренный уровень инфляции,

стабильные учетная ставка и официальный курс валют,

объемы международной макрофинансовой помощи

Следовательно, по всем признакам в период с 27 февраля по 5 марта наличный курс доллара, несмотря на возможные несущественные колебания на 0,3 – 0,5 гривен, сохранится в своем привычном коридоре. 39,5 – 40,5 гривны за доллар,

– прогнозирует Марченко.

Какой курс доллара сейчас на наличном рынке