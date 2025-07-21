Доллар застыл: где цена валюты почти не изменилась

За выходные курсы валют почти не изменились в цене в банках, зато на черном рынке валюты подорожали. Больше всего прибавило в цене евро, а доллар всего вырос на 2 копейки.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 18 июля) и продажа по 42 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 48,25 гривны (без изменений), продажа – по 48,90 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,79 гривны (-1 копейка), а продать по 41,81 гривне (+2 копеек).

(-1 копейка), а продать (+2 копеек). Покупка евро по 48,73 гривны (+8 копеек), а продажа по 48,89 гривны (+4 копейки).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (-1 копейка), а продают по 41,85 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(-1 копейка), а продают (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,26 гривны (-20 копеек), а продают по 49,12 гривны (+6 копеек).

По сколько будет доллар?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны.

Банкир добавил, что несмотря на то, что курс евро существенно вырос, доллар все равно остается основной валютой для сбережения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.

Лесовой добавил, что гражданам не стоит сейчас паниковать и скупать евро в надежде сохранить состояние или даже несколько заработать.