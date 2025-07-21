Доллар застыл: где цена валюты почти не изменилась
- На 21 июля, курс доллара в банках остался без изменений, а вот курс евро немного подешевел.
- Зато на черном рынке обе валюты прибавили в цене, существеннее всего – евро.
За выходные курсы валют почти не изменились в цене в банках, зато на черном рынке валюты подорожали. Больше всего прибавило в цене евро, а доллар всего вырос на 2 копейки.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 21 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 18 июля) и продажа по 42 гривны (без изменений).
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- Покупка евро проходит по 48,25 гривны (без изменений), продажа – по 48,90 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,79 гривны (-1 копейка), а продать по 41,81 гривне (+2 копеек).
- Покупка евро по 48,73 гривны (+8 копеек), а продажа по 48,89 гривны (+4 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (-1 копейка), а продают по 41,85 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,26 гривны (-20 копеек), а продают по 49,12 гривны (+6 копеек).
По сколько будет доллар?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны.
Банкир добавил, что несмотря на то, что курс евро существенно вырос, доллар все равно остается основной валютой для сбережения.
С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.
Лесовой добавил, что гражданам не стоит сейчас паниковать и скупать евро в надежде сохранить состояние или даже несколько заработать.