Ситуация на валютном рынке

Банкирша Анна Золотько в комментарий 24 Канала напомнила, что незначительные колебания курса в начале прошлой недели все же были, однако после достаточно быстрой коррекции в первый день, в течение оставшейся недели курс продажи доллара находился в достаточно узком коридоре 37,13 – 37,20 гривен за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Общее сальдо сделок купли/продажи иностранной валюты населением остается стабильно положительным. Правда, по-прежнему за счет безналичных сделок: в этом сегменте рынка украинцы продают в среднем на 9 миллионов долларов больше, чем покупают.

Что касается наличного рынка, то там сохраняется обратный тренд, хотя разница между объемом приобретенной и проданной валюты не столь значительна и медленно снижается. По итогам прошлой недели украинцы в среднем на день покупали на 6,5 мм миллиона долларов больше, чем продавали.

Чего ждать от курса этой недели

Анна Золотько отмечает, что средина месяца традиционно благоприятный период для гривны. Правда, учитывая тот факт, что разница между курсом МВРУ и наличным сократилась до менее 1%, без серьезных дисбалансов между спросом и предложением в пользу последних серьезных сдвигов курса в сторону укрепления гривни ожидать не стоит.

Поэтому, по моему мнению, в ближайшую неделю курс продажи наличных долларов будет колебаться в диапазоне 36,9 – 37,3 гривен за доллар,

– прогнозирует банкирша.

Каков сегодня курс доллара на наличном рынке

10 июля июня покупка наличного доллара в банках Украина составляет в среднем за 36,75 гривны, а продажа – 37,35 гривны.

Украина составляет в среднем за 36,75 гривны, а продажа – 37,35 гривны. В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,87 гривны, а продажа – 37,32 гривны.

покупка доллара в среднем на уровне 36,87 гривны, а продажа – 37,32 гривны. на черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны, а продажа – 37,20 гривны.

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