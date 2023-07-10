Ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментар 24 Каналу нагадала, що незначні коливань курсу на початку минулого тижня все ж були, однак після досить швидкої корекції у перший день, протягом решти тижня курс продажу долару знаходився у досить вузькому коридорі 37,13 – 37,20 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Загальне сальдо операцій купівлі/продажу іноземної валюти населенням залишається стабільно позитивним. Щоправда, як і раніше, за рахунок безготівкових операцій: в цьому сегменті ринку українці продають в середньому на 9 мільйонів доларів більше, ніж купують.

Що стосується готівкового ринку, то там зберігається зворотній тренд, хоча різниця між обсягом придбаної та проданої валюти не така значна та поволі знижується. За підсумками минулого тижня українці в середньому на день купували на 6,5 ммільйонів доларів більше, ніж продавали.

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько зауважує, що середина місяця традиційно сприятливий період для гривні. Щоправда, з огляду на той факт, що різниця між курсом МВРУ та готівковим скоротилася до менш ніж 1%, без серйозних дисбалансів між попитом та пропозицією на користь останньої серйозних зрушень курсу у бік зміцнення гривні чекати не варто.

Тож, на мою думку, найближчого тижня курс продажу готівкових доларів коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,3 гривень за долар,

– прогнозує банкірка.

Який сьогодні курс долара на готівковому ринку

10 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні, а продаж – 37,35 гривні.

України становить в середньому за 36,75 гривні, а продаж – 37,35 гривні. В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,87 гривні, а продаж – 37,32 гривні.

купівля долара в середньому на рівні 36,87 гривні, а продаж – 37,32 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні, а продаж – 37,20 гривні.

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