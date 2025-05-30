Доллар или евро в июне: вырастут или подорожают валюты
- Начало июня на валютном рынке не принесет значительных изменений, курс доллара останется в пределах 41,60 – 41,90 гривен.
- А курс евро будет зависеть от мировых торгов и может колебаться в диапазоне 45,50 – 47 гривен.
В первую неделю лета ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой. Следовательно, курс доллара не пересечет 42 гривен, а курс евро будет оставаться в диапазоне до 47 гривен.
Какой курс доллара прогнозируют в начале июня
В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что начало лета на валютном рынке пройдет без особых сюрпризов. Как и раньше, колебания доллара будет зависеть от поведения НБУ и основных игроков, а изменения в евро будут зависеть от международных новостей.
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В то же время ожидается, что курсовые показатели официальных курсов будут такими: 41,60 – 41,90 гривны за доллар.
Замечу, что конъюнктура не меняется уже более 1,5 месяца: на рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.
Кроме того, курсовые показатели межбанка и наличного рынка почти тождественны, а текущие курсовые изменения измеряются копейками.
Обратите внимание! Валютные колебания на наличном рынке и межбанке будут в таких пределах: 41,60 – 41,90 гривны за доллар (на межбанке) и 41,60 – 41,80 гривны за доллар (на наличном рынке).
Что будет с курсом евро
Относительно курса евро, то на следующей неделе он будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. Кроме того, пока неизвестно, как отреагируют рынки на перенос с 1 июня на 9 июля введение новых американских пошлин в 50% на товары из ЕС.
На следующей неделе вряд ли произойдут какие-то особые изменения: соотношение между этими валютами останется на прежнем уровне – 1 евро будет равняться в среднем 1,10 – 1,15 доллара,
– говорит Лесовой.
Прогнозируется, что официальный курс евро может быть в диапазоне от 45,50 до 47 гривен. На межбанке взамен валюта может составлять также 45,50 – 47 гривен за евро (на межбанке), как и на наличном рынке.
Какие будут общие характеристики рынка со 2 по 8 июня
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.