Что ждет доллар летом: валюта может вырасти до новой отметки

В конце мая и в начале мая прогнозируется, что изменения официального курса будут оставаться минимальными, но скорее всего отметка в 42 гривны будет преодолена. Кроме того, разница между курсом покупки и продажи будет небольшой.

Каким будет курс в преддверии лета

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что перед летом рынок будет жить по нескольким правилам. Одно из которых касается того, что спрос и предложение будут сбалансированными.

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Кроме того, Лесовой добавил, что крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке. И хотя подходит к концу экономический безвиз с ЕС, а объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, впрочем уже есть исключения, например продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Таким образом, в последний месяц весны коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке будут такие – 41,6 – 41,9 гривны и 41,6 – 41,8 гривны соответственно.

Зато уже в июне рубикон в 42 гривни для официального курса может быть преодолен. Но не стоит ожидать быстрых и существенных изменений по курса доллара.

Ожидается, что колебания официального курса будет происходить в пределах коридора 41,6 – 6 42 гривен за доллар. То есть можем предположить, что медленно спрос на валюту будет расти, и дотянется до уровня потребительских цен,

– отмечает Лесовой.

Также, прогнозируется, что продлится период минимальных курсовых расхождений между курсами межбанка и наличного рынка, а это означает, что не произойдет глобальных разрывов между этими показателями.