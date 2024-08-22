Чего ждать на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что следующая неделя не добавит чего-то нового на валютном рынке. С одной стороны продлится период приспособления рынка к новым курсовым реалиям, с одной стороны инерционный, а с другой – любые изменения будут "регламентированы" режимом управляемой гибкости с присущими этому режиму незначительными и весьма прогнозируемыми изменениями.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА В то же время важно подчеркнуть, что постепенные изменения на валютном рынке уже трансформировались в новые "коридоры" ожидаемых/допустимых изменений: как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Таким образом, под действием режима "управляемой гибкости" рынок будет находиться под контролем регулятора, который не даст сильно колебаться курсам благодаря своевременным валютным интервенциям для удержания баланса между спросом и предложением.

Относительно курсовых показателей на пересечении месяцев, то мы прогнозируем, что по состоянию на 1 сентября официальный курс может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар. Таким образом, по сравнению с курсом на 1 августа, девальвация гривны по итогам августа может составить до 1,2 – 1,4%,

– сказал он.

Основные характеристики рынка на следующей неделе

Коридоры валютных колебаний: 41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро на межбанке) и 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро на межбанке) и 41 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны.

межбанк - до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки - до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты - до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк - до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты - до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки - 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты - 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка - 0,3 – 0,5 гривны.

- 0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

Чего ждать в сентябре

Тарас Лесовой считает, что вполне возможно постепенное "движение" к росту курсовых показателей.

Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот,

– добавил он.

Вероятно официальный курс доллара, как основной валюты, может остановиться на 41,3 – 41 41,8 гривны за доллар, а допустимый коридор валютных изменений будет в пределах 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке и 41,2 – 42 гривны за доллар на наличном рынке.

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