Чого чекати наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступний тиждень не додасть чогось нового на валютному ринку. З одного боку триватиме період пристосування ринку до нових курсових реалій, з одного боку інерційний, а з іншого – будь-які зміни будуть "регламентовані" режимом керованої гнучкості з властивими цьому режиму незначними й вельми прогнозованими змінами.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Водночас важливо підкреслити, що поступові зміни на валютному ринку вже трансформувалися в нові "коридори" очікуваних / допустимих змін: як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Таким чином, під дією режиму "керованої гнучкості" ринок перебуватиме під контролем регулятора, який не дасть сильно коливатися курсам завдяки своєчасним валютним інтервенціям для втримання балансу між попитом і пропозицією.

Щодо курсових показників на перетині місяців, то ми прогнозуємо, що станом на 1 вересня офіційний курс може перебувати в межах 41,4 – 41,6 гривні за долар. Таким чином, порівняно з курсом на 1 серпня, девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%,

– сказав він.

Основні характеристики ринку наступного тижня

Коридори валютних коливань: 41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро на міжбанку) та 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).

41 – 41,7 гривні за долар та 43,5 – 45,5 гривні за євро на міжбанку) та 41 – 42 гривні за долар та 43,5 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.

міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

міжбанк — до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.

комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.

— 0,3 – 0,5 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.

Чого чекати у вересні

Тарас Лєсовий вважає, що цілком можливий поступовий "рух" до зростання курсових показників.

Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки,

– додав він.

Ймовірно офіційний курс долара, як основної валюти, може зупинитися на 41,3 – 41,8 гривні за долар, а допустимий коридор валютних змін буде в межах 41,2 – 42 гривні за долар на міжбанку та 41,2 – 42,2 гривень за долар на готівковому ринку.

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