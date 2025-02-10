В обменниках рост доллара: за сколько можно купить валюту

В банках за выходные валюты опустились в цене, особенно курс евро. В то же время в обменниках цена доллара больше всего подорожала: покупка валюты почти достигла 42 гривен. На черном рынке также наблюдается рост американской валюты.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-12 копеек против 7 февраля) и продажа по 41,90 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 42,75 гривны (-35 копеек), а продажа по 43,45 гривны (-20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (+16 копеек), а продать по 41,79 гривны (+9 копеек).

(+16 копеек), а продать по (+9 копеек). Покупка евро по 43,31 гривны (+1 копейка), а продажа по 43,50 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники в среднем по: 41,45 гривны (+23 копейки), а продают по 41,90 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.

(+23 копейки), а продают по (+32 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 42,77 гривны (-19 копеек), а продают по 43,54 гривны (+7 копеек).

Какие курсы валют ожидать

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на сегодня выбранная стратегия Нацбанка является достаточно эффективной и действенной на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Стабильная ситуация на валютном рынке положительно сказывается не только на каждом гражданине. Поэтому курсовые показатели в меру сдерживают инфляционную "пыль" (цены не растут), а еще ситуация способствует полноценному развитию банковской сферы, в частности депозитов и кредитов, что крайне важно для экономики во время войны.

Таким образом, прогнозируется, что на этой неделе на валютном рынке ожидается относительная стабильность, а резких изменений не предвидится.

Какими будут коридоры валютных колебаний с 10 февраля: