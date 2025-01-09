Какие цены на доллар и евро на наличном рынке

Евро вторые сутки теряет стоимость при покупке на наличном рынке. А вот доллар опустился только в обменниках, зато в банках произошло хоть несущественное, но повышение.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,15 гривны (+5 копеек против 8 января) и продажа по 42,80 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,60 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,35 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,80 гривны (+6 копеек), а продать по 42,85 гривны (+6 копеек).

(+6 копеек), а продать по (+6 копеек). Покупка евро по 44,12 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,35 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 42,10 гривны (-25 копеек), а продают по 42,86 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают по (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (-32 копейки), а продают по 44,53 гривны (+3 копейки).

Каким будет доллар

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке может быть кое в чем напряженной, однако далеко не критической.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы ожидаем, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми: речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".

Относительно наличного рынка, то здесь курсовые показатели будут зависеть в первую очередь от показателей межбанка, а также от уровня спроса.