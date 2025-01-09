Какие цены на доллар и евро на наличном рынке
9 января 2025, 10:01Читати новину українською
Евро вторые сутки теряет стоимость при покупке на наличном рынке. А вот доллар опустился только в обменниках, зато в банках произошло хоть несущественное, но повышение.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 9 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 42,15 гривны (+5 копеек против 8 января) и продажа по 42,80 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро происходит по 43,60 гривны (-20 копеек), а продажа по 44,35 гривны (+12 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 42,80 гривны (+6 копеек), а продать по 42,85 гривны (+6 копеек).
- Покупка евро по 44,12 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,35 гривны (-9 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 42,10 гривны (-25 копеек), а продают по 42,86 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,66 гривны (-32 копейки), а продают по 44,53 гривны (+3 копейки).
Каким будет доллар
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке может быть кое в чем напряженной, однако далеко не критической.
Мы ожидаем, что на межбанке курсовые колебания будут более-менее ожидаемыми: речь идет о спреде, ежедневные изменения и разновекторность изменений. Собственно все, что будет происходить на рынке, не выйдет за пределы "системы" валютных изменений, косвенно образованной в контексте режима "управляемой гибкости".
Относительно наличного рынка, то здесь курсовые показатели будут зависеть в первую очередь от показателей межбанка, а также от уровня спроса.
- Можем предположить, что официальный курс в течение недели может находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар.
- Коридоры валютных колебаний: 42 – 42,50 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 42 – 42,80 гривен за доллар и 45 – 47,50 гривен за евро (на наличном рынке).