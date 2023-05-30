Доллар резко опустился в обменниках: где можно найти доллар ниже 37 гривен

Доллар летит вниз в банках и обменниках, потеряв в цене около 15–16 копеек в сутки. Евро же медленно спускается к курсу почти 40 гривен.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,10 гривны (-15 копеек против 29 мая), а купить за 37,55 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,10 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 40,70 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 36,96 гривны (-16 копеек), а продают – за 37,55 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают – за (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,02 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,55 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,40 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,49 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 40,40 гривны (-2 копейки), а продают за 40,55 гривны (-3 копейки).

Что будет с курсом этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что доллар в течение текущей недели будет находиться в пределах от 37,2 гривны до 37,8 гривны.

Обратите внимание, что банкирша предупреждает о том, что с 29 мая по 4 июня "спекулятивно настроенные участники рынка" могут попытаться повысить стоимость доллара.

Предпосылками может стать переходная дата (окончание мая – начало июня), а также высокий сезон выплат зарплат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Правда, стратегически сейчас нет предпосылок для подорожания доллара, поэтому возможные колебания скорее всего будут кратковременными

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