В обменниках больше всего рост: за сколько можно сдать валюту
- В банках доллар подорожал на 10 копеек, а евро осталось без изменений, в то время как в обменниках курс покупки доллара вырос на 16 копеек, а евро – на 15 копеек.
- На черном рынке курс доллара для покупки вырос на 2 копейки, а для продажи упал на 7 копеек, тогда как курс евро снизился на 2 копейки для покупки и на 6 копеек для продажи.
Доллар в банках подорожал, особенно курс обмена валюты – на 10 копеек. Зато валюта в обменниках поднялась аж на 16 копеек. Евро также укрепилось, прибавив 15 копеек в цене в обменниках, но в банках стоимость не изменилась по сравнению с прошлым днем.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 5 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (+10 копеек против 4 ноября) и продажа по 42,25 гривны (+3 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по 48,80 гривны (-6 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,10 гривны (+2 копейки), а продать по 42,10 гривны (-7 копеек).
- Покупка евро по 48,58 гривны (-2 копейки), а продажа по 48,74 гривны (-6 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,85 гривны (+16 копеек), а продают по 42,25 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,40 гривны (+15 копеек), а продают по 48,80 гривны (+11 копеек).
Какая цена валют будет на этой неделе?
Банкир из Глобус банка Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что первая декада ноября будет отмечаться умеренными изменениями – курс доллара будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны.
А курс евро учитывая последние мировые тенденции останется на прежнем уровне – в коридоре 48 – 49 гривен.
Кроме того, есть несколько вызовов, а именно: состояние энергоинфраструктуры и возможные последствия вражеских обстрелов, сезонное увеличение спроса на валюту и уровень потребительских цен, средний рост которых в октябре по предварительным оценкам не должно превысить 0,5 – 0,7%.
Ожидается, что курсы валют на этой неделе будут на уровне: 41,8 – 42,15 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро на межбанке; 41,8 – 42,2 гривны за долларов и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.