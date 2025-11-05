В обменниках больше всего рост: за сколько можно сдать валюту

Доллар в банках подорожал, особенно курс обмена валюты – на 10 копеек. Зато валюта в обменниках поднялась аж на 16 копеек. Евро также укрепилось, прибавив 15 копеек в цене в обменниках, но в банках стоимость не изменилась по сравнению с прошлым днем.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 5 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (+10 копеек против 4 ноября) и продажа по 42,25 гривны (+3 копейки). Смотрите также Пошлины Трампа под угрозой: почему их может отменить суд и какое это окажет влияние на экономику США Покупка евро проходит по 48,10 гривны (без изменений), продажа – по 48,80 гривны (-6 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,10 гривны (+2 копейки), а продать по 42,10 гривны (-7 копеек).

(+2 копейки), а продать по (-7 копеек). Покупка евро по 48,58 гривны (-2 копейки), а продажа по 48,74 гривны (-6 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,85 гривны (+16 копеек), а продают по 42,25 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,40 гривны (+15 копеек), а продают по 48,80 гривны (+11 копеек). Какая цена валют будет на этой неделе? Банкир из Глобус банка Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что первая декада ноября будет отмечаться умеренными изменениями – курс доллара будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны.

А курс евро учитывая последние мировые тенденции останется на прежнем уровне – в коридоре 48 – 49 гривен.

Кроме того, есть несколько вызовов, а именно: состояние энергоинфраструктуры и возможные последствия вражеских обстрелов, сезонное увеличение спроса на валюту и уровень потребительских цен, средний рост которых в октябре по предварительным оценкам не должно превысить 0,5 – 0,7%.

Ожидается, что курсы валют на этой неделе будут на уровне: 41,8 – 42,15 гривны за доллар и 48 – 49 гривен за евро на межбанке; 41,8 – 42,2 гривны за долларов и 48 – 49,5 гривны за евро на наличном рынке.