Ожидается, что на валютном рынке будет стабильная и прогнозируемая ситуация на следующей неделе. Кроме того, доллар не превысит показателя в 41,5 гривны за валюту.

Почему курс гривны будет оставаться стабильным?

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказывает, что благодаря определенным факторам на рынке валют отсутствуют признаки турбулентности.

Речь идет как о режиме управляемой гибкости, так и о решении НБУ относительно уровня учетной ставки.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Уже два года в Украине действует режим управляемой гибкости, введенный Нацбанком. Он позволяет минимизировать резкие курсовые колебания и удерживать баланс между спросом и предложением валюты.

Если же учесть фактор такой, как уровень инфляции, то из-за снижения показателя с июня по сентябрь это создало дополнительные условия для стабильности гривны.

А из-за того, что Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, гривна имеет прочную основу, и в случае негативных изменений регулятор может быстро повлиять на ситуацию, применив механизм валютных интервенций.

Обратите внимание! С 6 октября по 12 октября на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будет на уровне 41 – 41,5 гривны.

Какой прогноз курса доллара на октябрь?