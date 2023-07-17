Колебания становятся более существенными: что будет с курсом доллара в течение недели

На этой неделе колебания курса доллара могут стать более ощутимыми. Несмотря на это, тенденции к снижению почти нет.

Что было с курсом на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом негативное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8–10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов.

По ее мнению, это привело к небольшому укреплению национальной валюты – в конце прошлой недели курс продажи доллара в небанковских обменниках упал до 37,12–37,16 гривны. Это несколько ниже показателей в банковских кассах.

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Похожие тенденции на валютном рынке банкир ожидает и на этой неделе.

Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного – наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, так что банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна,

– объяснила она.

Золотько спрогнозировала, что на этой неделе курс продажи доллара будет колебаться в диапазоне 36,9–37,30 гривны. В то же время колебания курса покупки могут быть существенно глубже – 36,1–37,1 гривны, реагируя даже на незначительные изменения объема предложения иностранной валюты.

Что с курсом доллара 17 июля

За выходные курс доллара почти не изменился. Только в обменниках покупка упала на 16 копеек, а продажи выросли на 12 копеек. В других секторах по-прежнему.

В банках: покупка – 36,75 гривны, продажа – 37,35 гривны;

покупка – 36,75 гривны, продажа – 37,35 гривны; В обменниках: покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,32 гривны;

покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,32 гривны; На черном рынке: покупка – 37,08 гривны, продажа – 37,19 гривны.



