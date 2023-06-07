Украинцам следует готовиться к росту курса доллара: каким он будет в конце 2023 года

К концу 2023 года аналитики ожидают курса в 39 гривен за доллар. Это несколько выше текущего, однако гораздо лучше по сравнению с предыдущим прогнозом в 43 гривны.

Почему прогноз улучшили

Улучшению прогноза поспособствовали два фактора. Которые также создают возможности для возврата к ограниченной гибкости обменного курса уже в 2023 году.

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Этими факторами, отмечают аналитики, являются:

благоприятный макроэкономический фон;

улучшение ситуации на валютном рынке.

Что будет с инфляцией

Вместе с укреплением гривни на конец 2023 года эксперты прогнозируют и более низкий, чем ожидалось ранее, уровень инфляции – 12,5 процентного пункта. По предварительному прогнозу он был на 3,5 процентного пункта выше.

Причин этого видят две:

улучшение прогноза валютного курса;

более стремительное, чем ожидалось, замедление темпов потребительской инфляции в последние месяцы.

Что будет с курсом в начале лета

Прогноз от НБУ свидетельствует о том, что уже в текущем году инфляция в Украине может замедлиться до 15%.

Со своей стороны, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает: в начале июня наличный курс доллара будет находиться в пределах 37 – 37,6 гривны.

По ее словам, это следствие стремительного укрепления украинской валюты – что, замечает она, ограничивает спрос и увеличивает предложение. Ведь:

те из украинцев, кто планировал продать доллары, пытаются это сделать как можно раньше;

покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс.

Какой курс сегодня

Утром 7 июня банки продавали доллар по 37,32 гривны, а покупали по 36,9 гривны.

продавали доллар по 37,32 гривны, а покупали по 36,9 гривны. Обменники – по 37,28 гривны и 37 гривны соответственно.

– по 37,28 гривны и 37 гривны соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 37,08 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.

Экономист Олег Гетман считает, что в настоящее время на валютном рынке. А потому, ожидать существенных изменений не стоит.