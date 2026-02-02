Умеренное укрепление гривны продолжается, но есть нюанс: что может давить на валюту
- За последнюю неделю января гривна несколько укрепилась – курс доллара снизился с 43,1391 до 42,8483 гривны, то есть на 0,67%.
- Нацбанк поддерживал стабильность рынка, осуществив валютные интервенции на 859,5 миллиона долларов.
Неделя 26 –30 января на валютном рынке прошла относительно спокойно. В частности, произошло незначительное укрепление гривны с небольшим откатом в конце.
Как изменился курс доллара в Украине?
Зато максимальное суточное колебание не превышало 18 копеек, что составляет около 0,44%. Подробнее в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько.
Согласно официальным данным, за прошедшую неделю курс опустился с 43,1391 гривны за доллар до 42,8483 гривны за доллар. Это снижение на около 29 копеек (0,67%), что в условиях валютного рынка можно назвать умеренным укреплением гривны:
- понедельник, 26 января – 43,1391 гривны за доллар;
- вторник, 27 января – 43,1253 гривны за доллар;
- среда, 28 января – 42,9563 гривны за доллар;
- четверг, 29 января – 42,7689 гривны за доллар;
- пятница, 30 января – 42,8483 гривны за доллар.
Кассы банков повторили общий тон: покупка держалась ниже 43 гривен за доллар и в течение недели постепенно снижалась. В конце концов, она опустилась примерно на 26 копеек (0,6%), продажа – на 27 копеек, а спред между ними остался стабильным.
На межбанке предложение валюты несколько преобладало спрос, а локальные всплески скорее были следствием временных колебаний ликвидности. В целом гривна укрепилась примерно на 30 копеек, то есть около 0,7%.
Регулятор поддерживал стабильность рынка: чистые валютные интервенции за 26 – 30 января составили 859,5 миллиона долларов. Это примерно на 19% меньше, чем неделей ранее, что свидетельствует о слабом давлении на курс в этот период.
Что может давить на гривну?
На фоне мировых событий дополнительное усиление национальной валюты обеспечил слабый доллар. Однако решение Нацбанка снизить учетную ставку до 15% может давить на позиции гривны.
В современных украинских условиях эффект снижения ставки смягчается другими факторами: регулярностью международной помощи, интервенциями Нацбанка и тем, как экспортеры распределяют свою валютную выручку.
Ключевыми станут уже так называемые так называемые классические драйверы:
- будут ли стабильные экспортные поступления;
- активизируются ли импортеры для оплат в начале месяца;
- насколько регулярными будут транши международной помощи;
- как активно Нацбанк будет вести интервенционную политику.
По словам эксперта, поскольку доллар находится под международным давлением, а резервы остаются на достаточно комфортном уровне, в краткосрочной перспективе есть возможность или для умеренного снижения курса, или для его удержания в узком коридоре.
Поэтому при отсутствии ощутимых внешних или внутренних факторов первая неделя февраля, вероятно, пройдет в условиях стабильности или незначительного укрепления гривны.
Напомним, в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение 2 – 8 февраля произойдет уменьшение ежедневной амплитуды курсовых колебаний и сокращение разницы между покупкой и продажей.
Что известно об учетной ставке?
На заседании 29 января Нацбанк впервые за полтора года снизил учетную ставку до 15% с 15,5%. Правление решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.
В то же время регулятор ухудшил прогнозы по инфляции, прежде всего из-за последствий российских обстрелов энергетики. По итогам 2026 года она снизится до 7,5%.