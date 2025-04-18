18 апреля, 10:06
Курс доллара и евро изменились перед выходными
Основні тези
- Курс доллара на черном рынке растет, в банках покупка доллара стоит 40,97 гривны.
- Евро дешевеет на черном рынке, но в банках покупка евро стоит 46,60 гривны.
Доллар показывает стремительный рост цены на черном рынке в то время, как евро дешевеет. В банках похожая ситуация, однако европейская валюта здесь подорожала довольно существенно.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 40,97 гривны (+7 копеек против 17 апреля) и продажа по 41,57 гривны (+7 копеек).
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- Покупка евро проходит по 46,60 гривны (+15 копеек), продажа – по 47,40 гривны (+18 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,20 гривны (+20 копеек), а продать по 41,20 гривны (+19 копеек).
- Покупка евро по 46,78 гривны (+18 копеек), а продажа по 46,96 гривны (+40 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 17 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,42 гривны (-25 копеек), а продают по 41,17 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- По состоянию на 18 апреля, евро покупают по 46,80 гривны (+17 копеек), а продают по 47,25 гривны (+2 копейки).
Какой прогнозируют курс на следующей неделе
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что сейчас рынок валют в Украине под защитой и наблюдением регулятора, ведь Нацбанк принимает эффективные меры.
С одной стороны – приглушить потребительские цены, а с другой стороны – режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.
После Пасхи, прогнозирует банкир, доллар на наличном рынке может находиться в пределах 40,80 – 41,30 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен за евро.