НБУ повысил курс доллара

Регулятор повысил обе валюты в цене. Доллар вырос на 10 копеек, а евро на 2 копеек за последние сутки. Зато завтра, 29 мая, ожидается спад стоимости.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,67 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 27 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,31 гривны. То есть цена выросла на 2 копейки.

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По состоянию на 29 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,59 гривны,

евро – 47,07 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 28 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,43 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Каким будет официальный курс доллара

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что в последний месяц весны коридоры валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке будут такие – 41,6 – 41,9 гривны и 41,6 – 41,8 гривны соответственно.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Перед летом рынок будет жить по нескольким правилам. Одно из которых касается того, что спрос и предложение будут сбалансированными. Крепкая гривна важна для стабильности на валютном рынке. И хотя подходит к концу экономический безвиз с ЕС, а объем экспорта может снизиться на 1 миллиард долларов, впрочем уже есть исключения, например продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.

В то же время ожидается, что официальный курс доллара в июне может превысить рубикон в 42 гривны.