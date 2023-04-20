Курс доллара выше 38 гривен: за сколько можно сдать валюту

Доллар на наличном рынке пересек психологическую отметку в 38 гривен. Сейчас самый высокий курс в банках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 20 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,55 гривны (+5 копеек против 19 апреля), а купить за 38,07 гривны (+7 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,75 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,65 гривны (+7 копеек), а продают – за 37,95 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – за (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,09 гривны (+7 копеек), а продажа – 41,42 г ровные (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (+5 копеек), а продажа – 38 гривен (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 41,31 гривны (+6 копеек), а продают за 41,50 гривны (+5 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны, евро не превысит 41 гривну в цене. Такому курсообразованию будет способствовать сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.